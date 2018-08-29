Соратник Януковича Портнов став керівником телеканалу NewsOne



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Андрій Портнов

Портнов розповів, що підписання угоди з Володимиром Мураєвим відбулося у Відні позавчора, 27 серпня

Радник і заступник глави адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, Андрій Портнов, заявив про те, що власник телеканалу NewsOne передав йому всі права з управління медіа-ресурсом.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що договір був підписаний в столиці Австрії, Відні, 27 серпня.

«Власник ста відсотків статутного фонду компанії Володимир Мураєв (батько нардепа Євгена Мураєва) передав мені телеканал в управління терміном на три роки. За умовами договору мені, на комерційних умовах, передано право здійснювати всю діяльність з управління телеканалом. Угода передбачає, що протягом цього періоду власник не має права втручатися в мою діяльністю або в односторонньому порядку припинити договір. Якщо власник захоче продати канал, за умовами договору він повинен пріоритетно запропонувати його мені», - пише Портнов.

Також колишній соратник Януковича пообіцяв «проявляти повагу до всіх, хто причетний до створення і роботи телеканалу, його менеджменту і журналістам, забезпечити їх максимальну незалежність і захищеність від тиску правоохоронців і адміністрації Президента, доступ всіх політичних сил і кандидатів в Президенти до інформаційних можливостей телеканалу».

Нагадаємо, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не радив би куму Путіна Віктору Медведчуку повертатись у велику політику. На переконання Кравчука, найбільша роль Медведчука наразі – стати хіба що нардепом.