Комітет виборців оголосив бойкот телеканалу NewsOne, який очолив Портнов



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Експерти та представники Комітету виборців України чекатимуть на зміни інформаційної політики та власників каналу

Експерти та представники «Комітету виборців України» не братимуть участь в ефірах, ток-шоу, коментуванні телеканалу NewsOne до зміни інформполітики та власників каналу.

Про це прес-служба КВУ повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Повідомляємо, що експерти та представники Комітету виборців України не братимуть участі в ефірах, ток-шоу, коментуванні телеканалу NewsOne до зміни інформаційної політики та власників каналу», - йдеться в офіційній заяві КВУ.

Як повідомляв «Главком», напередодні колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що отримав в управління на три роки телеканал NewsOne.

Як відомо, СБУ здійснює кримінальне провадження за статтею про державну зраду відносно першого заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.