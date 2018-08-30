Комітет виборців оголосив бойкот телеканалу NewsOne, який очолив Портнов
-
Розсилка
Експерти та представники Комітету виборців України чекатимуть на зміни інформаційної політики та власників каналу
Експерти та представники «Комітету виборців України» не братимуть участь в ефірах, ток-шоу, коментуванні телеканалу NewsOne до зміни інформполітики та власників каналу.
Про це прес-служба КВУ повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Повідомляємо, що експерти та представники Комітету виборців України не братимуть участі в ефірах, ток-шоу, коментуванні телеканалу NewsOne до зміни інформаційної політики та власників каналу», - йдеться в офіційній заяві КВУ.
Як повідомляв «Главком», напередодні колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що отримав в управління на три роки телеканал NewsOne.
Як відомо, СБУ здійснює кримінальне провадження за статтею про державну зраду відносно першого заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.