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    СБУ викрила на Закарпатті інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни влади

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    Житель Закарпаття створив кілька акаунтів у соціальних мережах і розміщував в інтернеті матеріали з публічними закликами до насильницької зміни влади&nbsp; - СБУ викрила на Закарпатті інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни влади
    Житель Закарпаття створив кілька акаунтів у соціальних мережах і розміщував в інтернеті матеріали з публічними закликами до насильницької зміни влади 

    Агітатору було повідомлено про підозру за статтею повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

    Служба безпеки України блокувала у Закарпатській області діяльність інтернет-агітатора, який закликав до фізичного усунення керівництва держави. Про це йдеться на сайті відомства.

    За попередніми даними слідства, житель Закарпаття створив кілька акаунтів у соціальних мережах. «Він також розміщував в інтернеті матеріали з публічними закликами до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу країни», – йдеться у повідомленні.

    Ініційована Службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

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    СБУ викрила на Закарпатті інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни влади
    СБУ викрила на Закарпатті інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни влади
    СБУ викрила на Закарпатті інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни влади
    СБУ викрила на Закарпатті інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни влади

    Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

    Викриття зловмисника проводилося спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

    Як повідомлялося 21 вересня, СБУ викрила потужні російські «ботоферми» у Києві та Запоріжжі.

    СБУ Закарпаття інтернет злочин
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