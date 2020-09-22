СБУ викрила на Закарпатті інтернет-агітатора, який закликав до насильницької зміни влади



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Житель Закарпаття створив кілька акаунтів у соціальних мережах і розміщував в інтернеті матеріали з публічними закликами до насильницької зміни влади

Агітатору було повідомлено про підозру за статтею повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Служба безпеки України блокувала у Закарпатській області діяльність інтернет-агітатора, який закликав до фізичного усунення керівництва держави. Про це йдеться на сайті відомства.

За попередніми даними слідства, житель Закарпаття створив кілька акаунтів у соціальних мережах. «Він також розміщував в інтернеті матеріали з публічними закликами до насильницької зміни влади та повалення конституційного ладу країни», – йдеться у повідомленні.

Ініційована Службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

Наразі фігуранту провадження слідчими органів безпеки повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисника проводилося спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Як повідомлялося 21 вересня, СБУ викрила потужні російські «ботоферми» у Києві та Запоріжжі.