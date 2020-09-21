СБУ викрила масштабну корупційну схему в «Укрзалізниці» (фото)



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Вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт. Фото: СБУ

Посадовці Укрзалізниці привласнили майже 4 млн грн

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ «Укрзалізниця» на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ «Укрзалізниця» завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

Співробітники СБУ у межах розпочатого кримінального провадження задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.

Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.