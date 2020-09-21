Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента

Ті, хто отримали право на владу, не можуть забрати у народа право на правду!

Вагнергейт. Відео 3.

Продовжую розповідати про «вагнерівців», які уникли покарання через злив спецоперації з президентського офіса.

Фігура Максима Кошмана має бути особливо цікава бійцям батальйона НГУ імені Кульчицького та рідним вбитого генерала. Кошман, уродженець Слов‘янська і громадянин Росії, брав безпосередню участь у збитті біля Слов’янська гелікоптера Мі-8 29 травня 2014 року, внаслідок чого загинули 12 українських військових, серед них генерал-майор Сергій Кульчицький. Великий патріот, світлий і мужній командир, за яким плакала вся Україна.

За свої злочини Кошман отримав «залізний хрест» від терориста Безлера. Бойовик сам себе задокументував і розповів українському агенту-вербувальнику про все, що накоїв. Послухайте обов’язково! Або почитайте розшифровку-протокол, підписаний слідчим СБУ.

Опубліковано Volodymyr Ariev Неділя, 20 вересня 2020 р.

Кошман мав би вже два місяці сидіти в українській в‘язниці і давати покази слідству про злочини РФ. Проте, уникнув відповідальності через зрив і злив ворогу спецоперації українських спецслужб.

Я вважаю, що військові, нацгвардійці, родина генерала мають право знати що сталося і за чиїм наказом відпущено вбивць їхніх рідних і близьких. Ми продовжуємо вимагати створення ТСК у Верховній Раді.

Ті, хто отримали право на владу, не можуть забрати у народа право на правду!

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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