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    Думки вголос

    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента

    Ті, хто отримали право на владу, не можуть забрати у народа право на правду!

    Вагнергейт. Відео 3.

    Продовжую розповідати про «вагнерівців», які уникли покарання через злив спецоперації з президентського офіса.

    Фігура Максима Кошмана має бути особливо цікава бійцям батальйона НГУ імені Кульчицького та рідним вбитого генерала. Кошман, уродженець Слов‘янська і громадянин Росії, брав безпосередню участь у збитті біля Слов’янська гелікоптера Мі-8 29 травня 2014 року, внаслідок чого загинули 12 українських військових, серед них генерал-майор Сергій Кульчицький. Великий патріот, світлий і мужній командир, за яким плакала вся Україна.

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    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента
    Бойовик, причетний до вбивства 12 бійців АТО, уник покарання через злив операції з Офісу президента

    За свої злочини Кошман отримав «залізний хрест» від терориста Безлера. Бойовик сам себе задокументував і розповів українському агенту-вербувальнику про все, що накоїв. Послухайте обов’язково! Або почитайте розшифровку-протокол, підписаний слідчим СБУ.

    Опубліковано Volodymyr Ariev Неділя, 20 вересня 2020 р.

    Кошман мав би вже два місяці сидіти в українській в‘язниці і давати покази слідству про злочини РФ. Проте, уникнув відповідальності через зрив і злив ворогу спецоперації українських спецслужб.

    Я вважаю, що військові, нацгвардійці, родина генерала мають право знати що сталося і за чиїм наказом відпущено вбивць їхніх рідних і близьких. Ми продовжуємо вимагати створення ТСК у Верховній Раді.

    Ті, хто отримали право на владу, не можуть забрати у народа право на правду!

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    ТСК АТО бойовики на Донбасі СБУ війна військові
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