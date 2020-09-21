  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    СБУ викрила на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду (фото)

    • Розсилка
    Голову суду затримали під час передачі хабара - СБУ викрила на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду (фото)
    Голову суду затримали під час передачі хабара

    Голова суду здійснювала тиск на одного із суддів для ухвалення «правильного» рішення

    Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабара.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За даними досудового розслідування, посадовець здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі стосовно земельного питання. За прийняття суддею «правильного» рішення голова суду передала 3 тисячі доларів США.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    СБУ викрила на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду (фото)
    СБУ викрила на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду (фото)
    СБУ викрила на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду (фото)
    СБУ викрила на хабарі голову Харківського окружного адмінсуду (фото)

    Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду. Вирішується питання щодо повідомлення голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, посадовця Міністерства освіти України судитимуть за одержання 300 тис. грн хабара. 

    Харків СБУ суд корупція в Україні хабар розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies