СБУ викрила посадовців «Укргазвидобування» на привласненні коштів під час утилізації небезпечних відходів



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Фото: пресцентр СБУ

У ході досудового розслідування з'ясувалось, що фактична утилізація відходів буріння не здійснювалась

Посадовці АТ «Укргазвидобування» організували протиправний механізм привласнення коштів товариства під час утилізації небезпечних відходів, який викрила Служба безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за «погодженням» з менеджментом Укргазвидобування та бездіяльності посадовців органів Держекоінспекції створили схему отримання неправомірної вигоди. Кошти привласнювали під час виконання договорів щодо утилізації відходів буріння у Полтавській області. Через дії зловмисників також завдано шкоди екології регіону.

У ході досудового розслідування задокументовано, що фактична утилізація відходів буріння не здійснювалась. Під час їх тимчасового зберігання не було дотримано необхідних екологічних вимог, що призвело до забруднення навколишнього середовища. При вивезенні бурового шламу відбувалася підміна супровідних документів, тому на полігоні побутових відходів він зберігався як безпечна речовина.

За результатами лабораторних досліджень відібраних зразків бурового шламу, які проводила профільна науково-дослідна установа, встановлено, що відходи буріння належать до особливо небезпечних і потребують спеціальної процедури захоронення та утилізації.

У ході проведення санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи у Києві, Полтаві, Дніпрі, Кременчуці правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують проведення протиправної оборудки.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі представнику комерційної структури – організатору протиправного механізму ‒ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, іншим фігурантам провадження планується оголосити підозри найближчим часом.

Триває досудове розслідування, яке проводить управління ДБР у м. Києві, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.