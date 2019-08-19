У Зеленського розкритикували «Нафтогаз», який провалив програму збільшення видобутку газу



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Ми будемо розробляти нову – більш реалістичну стратегію збільшення видобутку газу, щоб потім вона була реалізована, - Герус

«Треба міняти стратегію, більше залучати приватних іноземних компаній у видобуток» , - вважає Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» розкритикував «Нафтогаз», який провалив програму збільшення видобутку газу.

Герус говорить, що Україні потрібно збільшувати видобуток газу.

«І треба трохи міняти стратегію, більше залучати приватних іноземних компаній у видобуток, адже силами державної компанії, очевидно, ми не можемо наростити видобуток», - зазначає представник президента у Кабміні.

Герус обіцяє, що новий уряд буде розробляти нову стратегію щодо збільшення видобутку газу.

«Ми будемо розробляти нову – більш реалістичну стратегію, щоб потім вона була реалізована. Я поки не сильно аналізував заявлену НАКом нову стратегію – у них там півроку назад було одне, зараз інше. Це якась їхня внутрішня стратегія, будемо її аналізувати», - говорить Герус.

Як повідомлялося, за даними міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, «Нафтогаз України» разом з компанією «Укргазвидобування» «утилізували зібрані з населення 40 млрд грн». Ці кошти мали піти на збільшення газовидобутку, передбачене Стратегією 20/20 (з 14,5 до 20 млрд куб м з 2016 до 2020 року).

Голову «Укргазвидобування» Олега Прохоренка звільнили з 15 березня 2019. Причиною цього називали те, що УГВ провалило план по збільшенню до 2020 року видобутку газу до 20,1 млрд куб. м.

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