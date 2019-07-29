Нова газова парадигма України: навіщо добували, якщо можна імпортувати енергетика

Видобуток газа в Україні

Головне – не видобуті кубометри, головне – отримані прибутки, вважають у «Нафтогазі»

НАК «Нафтогаз України» приступив до реалізації нової стратегії газовидобутку, схваленої наглядовою радою компанії, але не погодженої з єдиним акціонером – Кабміном. «Успішність виконання програми буде оцінюватися не у видобутих кубометрах газу, а у фінансовому результаті компанії, - так на презентації програми пояснив нову логіку «Нафтогазу» керівник газового інтегрованого бізнесу холдингу Андрій Фаворов. Він вважає, що для державної компанії – це зміна парадигми: «Оскільки люди звикли вимірювати ефективність у кубічних метрах, а я хочу вимірювати ефективність дохідної складової в грошах».

За даними Фаворова, протягом найближчих двох-трьох років дочірня структура «Нафтогазу» - «Укргазвидобування» - не буде нарощувати обсяги видобутку газу, а намагатиметься утримати нинішній рівень - 12,6 млрд кубометрів товарного газу (з урахуванням технологічних втрат). Необхідність кардинальних змін нібито зумовлена нинішньою ситуацією на газовому ринку Європи, де за останні півроку ціни впали на 50%, а відтак потягли за собою й ціни в Україні. Менеджер «Нафтогазу» стверджує, що через це дохідна частина від реалізації газу впала удвічі. «З метою домогтися максимізації дохідної грошової частини від «Укргазвидобування» для акціонерів компанія змушена приймати кардинальні рішення і переглядати стратегію», - пояснює Фаворов, акцентуючи увагу на доцільності нарощування імпорту дешевого газу з Європи. За його прогнозами, протягом найближчих двох-трьох років ціни на європейському ринку будуть $200-220 за тисячу кубів (на українському кордоні).

У відповідь на це народний депутат Олексій Рябчин порадив не гальмувати власний видобуток, адже власне виробництво - це зарплата українців та надходження до бюджету. «Але бізнес-інтереси компанії не завжди збігаються з національними», - визнав Рябчин.

«Главком» спробував з`ясувати у Андрія Фаворова, чому ж при ціні імпортного газу $200-220 за тисячу кубометрів раптом стало невигідно добувати власне блакитне паливо, собівартість якого значно нижча? Але представник топ-менеджменту «Нафтогазу» відмовився назвати собівартість українського газу, пообіцявши «Главкому» до кінця року зробити окрему презентацію на цю тему.

Мільярди на вітер?

Отже, нова стратегія «Нафтогазу» повністю суперечить діючій з 2016 року урядовій програмі (так званій Стратегії 20/20), яка зобов’язує дочірню структуру НАКа - «Укргазвидобування» - до 2020 року наростити видобуток газу з 14,5 до 20,1 млрд кубометрів завдяки інтенсифікації старих родовищ та опануванню нових.

Для виконання Стратегії 20/20 обсяги капітальних інвестицій передбачалися на суму близько 100 млрд грн (еквівалент $3,9 млрд). Навіть міжнародні експерти підтвердили реальність цілей Стратегії 20/20 - про це зокрема свідчить Річний звіт «Нафтогазу» за 2016.

Здавалося б, що для реалізації амбітних цілей були створені належні передумови: привабливе законодавство, високі ціни на газ, але насправді видобуток газу в останні три роки ледве вдавалось утримувати від падіння.

Джерела «Главкома» в уряді звинувачують представників «Нафтогазу» у маніпуляціях з цінами. Там переконують, що падіння ціни газу на європейських ринках не означає втрату доцільності розвитку власного газовидобутку. І доказом у цій суперечці є згадана Стратегія 20/20. Цю програму підвищення газовидобутку «Нафтогаз» презентував у травні 2016 року. Тоді ціни газу на європейському ринку були наближені до літніх цін 2019 року – це видно і на графіках презентованої Фаворовим оновленої стратегії:

І саме тоді Кабмін встановив ціну на газ власного видобутку на рівні $180 за тисячу кубічних метрів - 4849 грн/тис. куб. м (без ПДВ). За такою ціною «Нафтогаз» викуповує весь комерційний газ, що видобуває державна компанія «Укргазвидобування». І виходячи саме із такої ціни обраховувалась можливість фінансування Стратегії. Тобто $180 забезпечили отримання ресурсів для капітальних інвестицій у «Укргазвидобування». Але куди пішли ці мільярди? Це питання спровокувало гучний скандал.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на сторінках «Главкома» звинуватив менеджерів дочірньої структури «Нафтогазу» в розкраданні коштів, які мали б піти на збільшення газовидобутку. «Вони просто утилізували близько 40 млрд грн, не отримавши ніякого результату. Це й зумовило нас реалізувати філософію запровадження угоди про розподіл продукції з метою залучення на конкурсній основі інвестора, готового вкладати багатомільярдні інвестиції у пошук і видобуток нафти і газу», - пояснював міністр. Проте Андрій Фаворов на презентації нової стратегії намагався спростувати звинувачення міністра і пожалкував, що той не прийшов на цю подію. За словами Фаворова, гроші були використані на закупівлю сучасного обладнання, експлуатація якого здійснюватиметься в наступні пару десятиліть після оголошеної перерви на два-три роки.

Згідно зі Стратегією 20/20, у 2018 році видобуток газу мав скласти 16,5 млрд кубометрів, а у 2019 р. - 18,2 млрд куб м. Але за підсумками 2018 року «Укргазвидобування» відзвітувало про видобуток лише 15,5 млрд кубометрів газу (+1,6%). Вже зрозуміло, що і в наступні роки заплановані програмою обсяги видобутку теж не буде виконано.

Дивно виглядає і те, що в презентованій експертам «оновленій стратегії» не визначені ні обсяги видобутку газу, ні капітальні інвестиції на виконання цих планів. Схоже, програма стала «новою» після того, як була провалена попередня (досі ще діюча).

Наміри «Нафтогазу» щодо стримування власного газовидобутку виглядають нелогічно ще й тому, що Кабмін активно шукає інвесторів і вже навіть затвердив перелік компаній, які видобуватимуть український газ на дев’яти ділянках – вони перемогли в конкурсах на укладення угоди про розподіл продукції.

Фаворов відповів Насалику

На презентації заочна словесна дуель Андрія Фаворова з міністром Насаликом продовжилась. Якщо раніше вони обіцяли доводити свою правоту кулаками на ринзі. То тепер в хід пішли цифри. Топ-менеджер «Нафтогазу» підтвердив інформацію міністра, озвучену в інтерв’ю «Главкому», про те, що протягом 2016-2018 років капітальні витрати у збільшення газовидобутку склали 40,3 млрд грн. З цієї суми 23,1 млрд грн витрачено на буріння свердловин, а решту 17,2 млрд - на модернізацію, розвиток та підтримку цілісності інфраструктури. Але при цьому Фаворов зауважив, що цих коштів нібито було недостатньо для «Укргазвидобування».

Чи справді це так?

Незмінний аудитор «Нафтогазу» та «Укргазвидобування», компанія «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані», засвідчив, що за три роки від початку підвищення цін на газ власного видобутку (2016-2018 рр.), «Укргазвидобування» отримала:

за рахунок амортизації - 22,7 млрд грн.

за рахунок чистого прибутку – 69,5 млрд грн.

Отже, сумарна можливість фінансування капітальних інвестицій протягом 2016-2018 років за рахунок власних джерел склала 92,2 млрд грн. Тобто коштів, отриманих через зростання цін на газ, цілком достатньо, щоб профінансувати майже всю Стратегію 20/20.

Не зрозуміло також, чому Фаворов скаржиться на недостатність фінансування капітальних інвестицій саме на модернізацію, розвиток та підтримку цілісності інфраструктури, адже для цього, на відміну від буріння, не потрібно мати нові спецдозволи – головне мати джерела фінансування. І вони є.

Подвійні стандарти наглядової ради НАКа

Подив викликає і той факт, що оголошену «Нафтогазом» стратегію, яка передбачає, що «Укргазвидобування» не буде нарощувати обсяги видобутку, затвердила наглядова рада компанії. Зробила вона це всупереч попереднім домовленостям з Кабміном. Як повідомляв «Главком», у березні цього року наглядова рада і уряд узгодили складний кадровий компроміс. Топ-менеджер НАК «Нафтогаз України» Коболєв залишився головою правління ще на рік (до 22 березня 2020-го) але за умови виконання трьох завдань: завершення анбандлінгу «Нафтогазу», забезпечення росту видобутку газу до кінця року та жорстких фінансових обмежень для менеджменту та всього холдингу. Але тепер топ-менеджмент публічно оголосив, що не збирається виконувати обіцяне, і це мало б стати підставою для розірвання контракту. До цього уряд зобов’язує його ж розпорядження №161-р.

«Згідно з оновленою стратегією «Нафтогазу», у 2019 році заплановано падіння видобутку товарного газу «Укргазвидобування» до 13,6 млрд кубометрів, що на 0,2 млрд кубометрів менше в порівнянні із фактом 2018 року. Водночас відповідно до розпорядження уряду від 20 березня 2019 р. № 161-р «Нафтогазу» необхідно забезпечити видобуток компанією не менш як 18,2 млрд кубометрів», - нагадує колишній менеджер «Нафтогазу» Ярослав Диковицький.

Уряд поки що ніяк не реагував на оновлену стратегію газовидобутку. Схоже, що новий прожект НАК навіть не подавав до Кабміну, адже нинішні міністри допрацьовують останні тижні.

Тим часом відділ маркетингових досліджень «Нафтогазу», який підпорядковується виконавчому директору компанії Юрію Вітренку, розгромив і Коболєва, і наглядову раду.

«Деякі члени топ-менеджменту стурбовані тим, що в компанії немає фахівців, які займаються технічними питаннями нафти і газу. Така відсутність навичок створює величезні ризики для «Нафтогазу». Усі ці проблеми призводять до того, що не існує адекватної системи «стримувань і противаг» між наглядовою радою та правлінням компанії», - сказано у документі під назвою «Оцінка прогресу організаційної трансформації «Нафтогазу», підготовленого відділом. Також у висновках говориться про суб'єктивність поведінки наглядової ради «Нафтогазу», яка часто невиправдано ставала на бік Коболєва.

Наталка Прудка, «Главком»