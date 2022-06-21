СБУ «взяла» агентів Росії у Кабміні та Торгово-промисловій палаті. Стали відомі прізвища

Агентів було затримано під час багатоетапної операції у Києві

«Главком» публікує деталі гучної реалізації

Служба безпеки України викрила російських агентів серед працівників Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати. Про це «Главкому» повідомили джерела у правоохоронних органах, які також мали стосунок до цієї спецоперації.

До агентурної мережі Російської Федерації, входив Бай Анатолій Анатолійович. Він обіймав посаду завідувача відділу з питань діяльності органів юстиції у Секретаріаті Кабінету міністрів.

Анатолій Бай

Також СБУ затримала Гордину Віталія Миколайовича – керівника відділу із взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України.

Віталій Гордина

Агентів було затримано під час багатоетапної операції у Києві.

Як повідомляє пресслужба СБУ, ці чиновники передавали ворогові різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Зрадники робили це не безплатно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня секретності та важливості зібраних даних.

За даними спецслужби, з вересня 2019 року Бай, він же агент «Кірєєв» або «Канатоходець», очолював відділ департаменту з питань безпеки та оборони діяльності органів юстиції. Був завербований у 2012 році ФСБ Росії та заробив на співпраці з ворогом $27000.

Агент «Гаврилов» (Гордіна) працював директором з питань роботи з бізнесом у ТПП. На Росію працював із 2016 року, за що йому заплатили 33000 доларів.

Як дізналася СБУ, одним із тих, хто готував співробітника Гордину як російського агента, був представник 5-ї служби ФСБ Юрій Водолазкий.

Нагадаємо, у Києві було затримано завідувача відділу секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати. Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.