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    Агенти Кремля збирали дані українських біженців у Португалії

    Португалія прийняла майже 36 тисяч українських біженців - Агенти Кремля збирали дані українських біженців у Португалії
    Португалія прийняла майже 36 тисяч українських біженців
    фото з відкритих джерел

    Прокремлівські російські службовці збирали у Португалії дані про українських біженців і їхніх сімей

    Правоохоронці Португалії 10 травня провели обшук у центрі підтримки біженців, яким керує муніципалітет Сетубал поблизу Лісабона через звинувачення в тому, що прокремлівські російські службовці збирали особисті дані десятків новоприбулих українців, які виїхали з України через вторгнення РФ. Як повідомило агентство Reuters, поліція обшукала центр підтримки, будівлю муніципалітету й асоціацію мігрантів зі Східної Європи «Единство», членами якої є російське подружжя.

    Під час обшуку правоохоронці вилучили документи у рамках розслідування можливого зловживання даними й несанкціонованого доступу.

    Як повідомляла 29 квітня місцева газета Expresso, російське подружжя, ймовірно пов’язане з Москвою, Ігор Хашин і його дружина Юлія, ксерокопіювали особисті документи біженців і розпитували їх про місце перебування членів їхніх сімей в Україні. Expresso повідомило, що служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашина з моменту окупації Криму у 2014 році.

    Асоціація «Единство» і подружжя поки не відповіли на запит Reuters про коментар. Водночас у муніципалітеті, яким керує Комуністична партія Португалії (PCP), повідомили, що Хашин «співпрацював» із центром для біженців у Сетубалі, де працювала його дружина, також із Росії. PCP критикують за те, що партія не засудила масштабне вторгнення Росії в Україну.

    Подружжя має подвійне громадянство, і в муніципалітеті стверджують, що Ігор Хашин багато років співпрацював із мерією й іншими органами місцевого самоврядування.

    Опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв’язки між Хашинами, асоціацією, до якої вони належать, і російською державою.

    В офісі Мартінша повідомили, що він ніколи не був поінформований «будь-яким офіційним органом про підозрілі дії чи поведінку», здійснені асоціацією, яка співпрацює з муніципалітетом від 2005 року.

    Відомо, що Португалія прийняла майже 36 тисяч українських біженців після масштабного вторгнення Росії 24 лютого.

    Нагадаємо, що військові РФ вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні в Україну. За словами розвідників, сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу.

    Теги: росія обшук окупанти кримінал війна Португалія документи Україна окупація #stoprussia
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    Агенти Кремля збирали дані українських біженців у Португалії