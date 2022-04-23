Російські агенти в Німеччині зробили камінг-аут

Навіть німецький уряд тріщить по швам через занадто м’яку позицію щодо Росії

Список тих людей, на яких досі впливають гроші Газпрому, і далі буде меншати

А мене радує лист німецьких псевдо інтелектуалів із закликом примусити Україну капітулювати?

Чому?

Тому що російські агенти вимушені зробити камінг-аут, який точно ні до чого не призведе, бо прямо протирічить мейнстріму суспільної думки. І точно не змінить позиції ключових гравців.

Чому в Німеччині, коли зброю постачає Британія і США? Тому що вони знають, що наближається ембарго. Це не про зброю лист, цей лист про газ і нафту. Просто вони не можуть говорити про це в голос. Мета цього листа – посилити голоси противників ембарго, дати аргументи тим, хто каже про обережність у санкціях. Зійтися по середині. Де середина – це все ще підтримка України, але без негайного ембарго на газ. Зберегти місце канцлера за Шольцем, якому може дуже дорого коштувати його квола підтримка України.

То ж це – жест відчаю Москви. Яка знає, що в понеділок, після виборів у Франції, санкції дістануться нафти і газу.

І так, вони не можуть змусити капітулювати українську армію і вимушені вимагати капітуляції таким чином

Вони розуміють, що програють битву за суспільну думку і кидають усі сили на амбразуру, спалюючи всіх своїх агентів

Вони бачать, що навіть Німецький уряд тріщить по швам через занадто м’яку позицію відносно Росії і намагаються ще й врятувати канцлера, який намагається уникати сильних кроків, але і якого затягує воронка такої приємної русофобї

І да, не такий і великий список тих людей, на яких досі впливають гроші Газпрому. І далі він буде тільки меншати.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.