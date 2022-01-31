У Росії записуватимуть в іноземні агенти тих, хто їсть польські яблука та італійські сири?

Все іноземне для влади Росії – зло та отрута

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Я думаю, что законопроект ЛДПР о запрете уничтожать санкционные продукты приведет к ровно обратному эффекту. Каждого, кто будет уличен в поедании польских яблок или итальянского твердого сыра запишут в иностранные агенты. А почему, собственно нет? Иноагентом можно стать, если твой иностранный студент переведет тебе 171 рубль за такси, или если муж твоей соседки – афганец, получивший российское гражданство – вернет тебе 2000 рублей долга. Так почему нельзя стать иноагентом из-за креветок и селедок? Смысл ведь в чем? Любое иностранное – зло, отрава, яд. Не важно, какое оно, откуда взялось и для чего оно нужно. Все, что пришло к нам из-за любой границы – предательство и измена.

Хотя с едой, конечно, совсем цинично. Вот Путин же питерский. Недавно возлагал букет на братскую могилу, где похоронен его брат, скончавшийся от голода. Для питерских, для блокадников еда – это святое. Люди крошку на столе не оставят, потому что помнят, что крошка хлеба может спасти жизнь. А здесь тракторами давят жратву с каким-то даже сексуальным наслаждением. Или как будто вот этими гусеницами и катком они давят натовцев. В стране, где миллионы реально нищих – уничтожают еду. Допустим, тем самым мы нанесли бы непоправимый ущерб заграничным фермерам, но фермеры за эти продукты деньги всё равно уже получили, а еда – в яму или под колеса.

Депутат Нилов в поддержку законопроекта говорит странные вещи. Мол, еду эту можно же отправлять в приюты для животных. То есть кормить собак яблоками и фасолью? У нас люди с помоек просрочкой питаются – какие уж тут собачьи приюты!

Ладно, придумали вы эти дебильные санкции, так хоть сделайте красиво. Раздайте ветеранам конфискат, назовите подарочные наборы «трофейными» – пусть хоть старики поедят нормальную еду, а не то сушеное говно, которое вы им раздаете по праздникам. Но даже так сделать не могут. А сами-то пармезаны хомячат потихоньку, привозят из своих заграничных поместий в чемоданчиках. Тьфу!

Джерело: Эхо Москвы

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