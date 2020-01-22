СБУ затримала чиновника, який за хабарі видаляв дані з баз Мін’юсту



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Фото: СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці у Рівному

У Рівному співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди посадовця міського відділу Державної виконавчої служби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що за грошову винагороду старший державний виконавець сприяв громадянам у закритті виконавчих проваджень та видаляв відомості про заборгованість із автоматизованих систем Міністерства юстиції України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після отримання від учасника виконавчого провадження частини хабара у розмірі 18 тисяч гривень за скасування заборони на виїзд за кордон.

Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.