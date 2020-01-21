Посадовці міськради Чернівців привласнили 5 мільйонів компенсації за пільговий проїзд



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Фото: СБУ

Чиновники вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані про рейси і кількість громадян, які скористалися пільговим проїздом

Співробітники Служби безпеки України викрили керівників структурних підрозділів Чернівецької міської ради та кілька комерційних структур на привласненні бюджетних коштів, призначених на компенсаційні виплати за перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організували посадовці департаменту житлово-комунального господарства і соціального захисту населення спільно з керівництвом КП «Інфоцентр», місцевим приватним перевізником та фірмами, що спеціалізуються на наданні транспортних й аудиторських послуг.

Протягом 2016-2019 років змовники вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані про фактично виконані рейси і кількість громадян, які скористалися пільговим проїздом. У звітах вони відображали показники, що вдвічі перевищували реальні. Таким чином зловмисники привласнили майже 5 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Під час обшуків, проведених в офісних приміщеннях фірм-учасниць оборудки та за місцями проживання 5 фігурантів справи, у тому числі керівника одного з відділів міськради, правоохоронці вилучили звітні та фінансово-бухгалтерські документи й інші матеріали, що доводять проведення незаконних оборудок.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи підозр у вчиненні злочину.