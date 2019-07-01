СБУ затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку



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Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його тимчасового проживання на Харківщині

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина однієї з країн Центральної Азії, який знаходився в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжких злочинів. Про це повыдомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець, який переховувався від кримінального переслідування за вбивство та розбійний напад, прибув на територію нашої країни поза встановленими пунктами пропуску.

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його тимчасового проживання в одному з населених пунктів Харківської області.

Наразі вирішується питання щодо застосування стосовно затриманого екстрадиційного арешту.