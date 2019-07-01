В Україні відбудеться передпрем’єрний показ документального фільму про спецоперацію СБУ



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Фільм розкаже про одну з найбільш успішних у світі операцій з ліквідації транснаціонального наркокартелю, до якої були залучені 11 спецслужб – США, ЄС, України та інших держав Східної Європи

2 липня у кінотеатрі «Жовтень» відбудеться передпрем’єрний показ першого українського документального фільму The Hydra («Гідра», режисер Рам Девініні), що вийшов на всесвітньовідомому майданчику Netflix.

Ця кінострічка вже перебуває в прокаті в Сполучених Штатах. Цієї осені фільм побачить український глядач. Фільм розкаже про одну з найбільш успішних у світі операцій з ліквідації транснаціонального наркокартелю, до якої були залучені 11 спецслужб – США, ЄС, України та інших держав Східної Європи.

Однією з ключових фігур, яка планувала та здійснювала операцію, був генерал-лейтенант Володимир Тимошенко – засновник напряму боротьби із наркотиками та колишній перший заступник голови Служби безпеки України, засновник Державної служби з контролю за наркотиками, представник України у Міжнародному комітеті з контролю за наркотиками, доктор юридичних наук, професор, представник партії Ігоря Смешка «Сила і Честь».

Показ фільму відбудеться за участю лідера партії «Сила і Честь» Ігор Смешко та генерал-лейтенанта Володимир Тимошенко. Учасники презентації розкажуть про діяльність трансєвропейського наркокартелю, про спільну роботу українських та іноземних спецслужб з ліквідації міжнародного наркотрафіку та про неоднозначну участь російських силовиків в організації глобального постачання наркотичних речовин до країн Європи.

Безпосередні учасники операції нададуть журналістам додаткову інформацію про діяльність наркомафії та про об’єми та маршрути поставок наркотичних речовин.

До самого прем’єрного показу відбудеться обговорення з ключовими дійовими особами – з лідером партії «Сила і Честь» Ігорем Смешком та учасником його команди – генерал-лейтенантом Володимиром Тимошенком.