СБУ затримала підозрюваного у фінансуванні насильницького повалення влади



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Цього ж чоловіка також підозрюють у блокуванні 200 тендерів на ремонт автодоріг

Служба безпеки України затримала підозрюваного у фінансуванні насильницького повалення влади та блокуванні 200 тендерів на ремонт автодоріг. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«СБ України викрила протиправний механізм із фінансування насильницької зміни та повалення конституційного ладу», - сказано в ньому.

Оперативники спецслужби встановили, що підозрюваний через підконтрольні суб'єкти господарювання перерахував понад 4 млн російських рублів на рахунку «митних» органів Росії в анексованому Криму.

Крім того, за даними СБУ, підозрюваний, перебуваючи у змові з посадовими особами Антимонопольного комітету України, вчинив протиправне блокування понад 200 публічних закупівель із ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад 20 млрд гривень.

«Таким чином було фактично блоковано державну програму з модернізації об'єктів критичної інфраструктури у транспортній галузі», - повідомляє СБУ.

Фігурант провадження також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України в РФ через територію Криму і в протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 20 млн гривень.

19 червня співробітники Служби безпеки України на виконання постанови слідчого судді провели спецоперацію із захоплення підозрюваного для доставки в суд і обрання запобіжного заходу.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.