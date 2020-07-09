СБУ затримала сепаратистів, які хотіли створити «Запорізьку народну республіку»



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Зловмисники агітували за фейкову «Запорізьку народну республіку» Фото: СБУ

У 2014 році зловмисники сприяли захопленню РФ українських територій

Служба безпеки України заявила про викриття групи сепаратистів, які планували створити так звану «Запорізьку народну республіку».

Як повідомляється, зловмисники входили до складу одного з проросійських радикальних рухів, що діють на території нашої країни, послідовники якого виступають за відокремлення південно-східних регіонів для створення підконтрольних РФ псевдореспублік.

За даними слідства, після невдалої спроби захоплення влади у Запоріжжі навесні 2014 учасники групи виїхали до окупованого російськими гібридними військами Луганська.

Там вони займалися облаштуванням укріплень навколо захоплених бойовиками адміністративних будівель, а пізніше почали співпрацю з представниками силового блоку терористичних організацій «Л/ДНР».

Повернувшись до Запоріжжя, сепаратисти повинні були за завданням своїх кураторів чекати подальших вказівок, пов’язаних з підривною діяльностю і нагнітанням обстановки у регіоні.

«Напередодні державних свят зловмисники поширювали у місті деструктивні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу, насильницької федералізації і створення фейкової «Запорізької народної республіки», — розповіли у СБУ.

Під час обшуків у учасників групи оперативники вилучили нагрудні знаки так званих «Л/ДНР» і РФ, військову амуніцію, а також сепаратистську і комуністичну символіку.