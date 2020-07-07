Справа MH17. У столиці затримано особу, причетну до створення так званого «Розвідувального управління ДНР»



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Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року

Керівники «Розвідувального управління» причетні до збиття літака Малайзійських авіаліній над Донбасом

На території Києва затримано громадянина України, який брав активну участь у створенні «Розвідувального управління» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області. Керівники та представники цього «підрозділу» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака «Боїнг 777» Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Затриманий продовжував виконувати завдання спецслужб країни-окупанта. Зокрема, керував агентурною мережею, яка за його наказами мала здійснити ряд терористичних актів та диверсій на підконтрольній Уряду території України», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні затриманому планується повідомити про підозру за фактом керівництва та участі у терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК України), завтра - обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо знищення 17.07.2014 над територією Донецької області, що контролюється іррегулярними не передбаченими законом збройними формуваннями РФ пасажирського літака «Боїнг 777».

Наразі триває проведення першочергових слідчих дій слідчими ГСУ СБ України.

Як повідомлялося, 8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань 27 червня представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

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