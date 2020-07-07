На Луганщині бойовик хотів підірвати хімічний завод



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На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку Фото: Прокуратура Луганської області

Злочинець хотів підірвати в Сєвєродонецьку резервуари з аміаком

У Луганській області правоохоронці затримали проросійського бойовика, який планував здійснити диверсію в регіоні, злочинець хотів підірвати в Сєвєродонецьку резервуари з аміаком.

Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури.

Бойовика затримали під час спецоперації СБУ та прокуратури.

За даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої «народної міліції ЛНР» та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Виконуючи поставлене спецслужбою завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22.

Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», яке віднесено до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки.

Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку.

Правоохоронці наразі проводять слідчі дії і вживають заходів для встановлення всіх обставин скоєння злочину.