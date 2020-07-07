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    Події в Україні

    На Луганщині бойовик хотів підірвати хімічний завод

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    На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку - На Луганщині бойовик хотів підірвати хімічний завод
    На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку
    Фото: Прокуратура Луганської області

    Злочинець хотів підірвати в Сєвєродонецьку резервуари з аміаком

    У Луганській області правоохоронці затримали проросійського бойовика, який планував здійснити диверсію в регіоні, злочинець хотів підірвати в Сєвєродонецьку резервуари з аміаком.

    Про це повідомили в Офісі генеральної прокуратури.

    Бойовика затримали під час спецоперації СБУ та прокуратури. 

    За даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої «народної міліції ЛНР» та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.

    Виконуючи поставлене спецслужбою завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22.

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    На Луганщині бойовик хотів підірвати хімічний завод
    На Луганщині бойовик хотів підірвати хімічний завод
    На Луганщині бойовик хотів підірвати хімічний завод
    Фото: Прокуратура Луганської області

    Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», яке віднесено до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки.

    Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області. На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку.

    Правоохоронці наразі проводять слідчі дії і вживають заходів для встановлення всіх обставин скоєння злочину.

    прокуратура СБУ Луганщина ЛНР ФСБ завод злочинець
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