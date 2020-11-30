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    СБУ затримала терориста «на гарячому»

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    Чоловік&nbsp;намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії - СБУ затримала терориста «на гарячому»
    Чоловік намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії
    Фото: СБУ

    Чоловік, що планував теракт, затриманий

    У Донецькій області співробітники Служби безпеки України запобігли терористичний акт. Місцевий житель за завданням терористичної організаого «міністерства держбезпеки ДНР» намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

    Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

    «Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об'єкті, привести в бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух повинен був дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і залякати населення», - повідомили в СБУ.

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    СБУ затримала терориста «на гарячому»
    СБУ затримала терориста «на гарячому»
    СБУ затримала терориста «на гарячому»

    Чоловік, що планував теракт, затриманий. Йому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 258-3 кк України (створення терористичної організації), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

    Теги: вибух теракт СБУ ДНР Донеччина
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