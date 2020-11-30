СБУ затримала терориста «на гарячому»

Чоловік, що планував теракт, затриманий

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України запобігли терористичний акт. Місцевий житель за завданням терористичної організаого «міністерства держбезпеки ДНР» намагався підірвати підстанцію розподілу електроенергії в зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об'єкті, привести в бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух повинен був дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і залякати населення», - повідомили в СБУ.

Чоловік, що планував теракт, затриманий. Йому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 258-3 кк України (створення терористичної організації), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.