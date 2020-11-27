Верховна Рада повинна заборонити імпорт струму із Росії й Білорусі – нардеп

Ексголова СБУ закликав правоохоронні органи об’єктивно розслідувати обставини минулорічного імпорту струму у Росію

Верховна рада має прийняти закон про заборону закупівлі електричної енергії з Росії та Білорусі. Про це заявив народний депутат, ексголова СБУ Валентин Наливайченко.

«Виступили зі спільними вимогами до влади: заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі та інвестувати в національну енергетичну галузь», – написав Наливайченко в Facebook за результатами виступу на семінарі по реформуванню вугільної галузі.

Ексголова СБУ закликав правоохоронні органи об’єктивно розслідувати обставини минулорічного імпорту струму у Росію, який призвів до найбільшої за часи незалежності кризи на енергоринку.





Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 року.

Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн. Імпорт був призупинений на тлі критики в тому числі з боку Президента Володимира Зеленського.



За даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.

До слова, шахтарі не допустять повернення імпорту струму з Росії.

Крім того, ексголова СБУ заявив, що деструктивні сили в Україні хочуть проштовхнути імпорт електрики з Росії.