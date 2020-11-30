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    СБУ вимагає від ОГХК зупинити поставки ільменіту до Криму

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    Першу партію ільменіту&nbsp;&ndash; 10 тис. тонн, чехи повантажили на судно Salvania у порту Іллічівська 11 листопада - СБУ вимагає від ОГХК зупинити поставки ільменіту до Криму
    Першу партію ільменіту – 10 тис. тонн, чехи повантажили на судно Salvania у порту Іллічівська 11 листопада

    Глава ОГХК Артур Сомов, попри запит СБУ, залишив відвантаження ільменіту на Belanto у силі

    Служба безпеки України вимагає від державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії зупинити відвантаження ільменіту чеської Belanto через підозру у поставках української сировини в окупований Росією Крим.

    Про це йдеться у листі служби безпеки ОГХК, адресованому заступникові голови правління держкомпанії Тетяні Гогенко, що є у розпорядженні «Мінпрому».

    «З метою недопущення передумов до заподіювання шкоди державній безпеці, посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, прошу зупинити відвантаження будь-якої продукції на користь компанії Belanto за зазначеним контрактом до з'ясування всіх обставин», – йдеться у листі.

    Водночас, глава ОГХК Артур Сомов, попри запит СБУ, залишив відвантаження на Belanto у силі.

    На цей раз за партією ільменітового концентрату у 10 тис. тонн виробництва Іршанського ГЗК з турецького порту «Трос» вийшло судно Bogdan. Воно прибуло у порт Іллічівська 27 листопада. У цей час судно очікує навантаження на рейді.

    Відповідно до системи стеження за судами, сирійське судно Souria з першою партією ільменіту від чеської Belanto розвантажилося у порту Керч, РФ 25 листопада.

    Souria вже прибула у болгарський порт Варна, де можливо, відбудеться перевантаження другій партії ільменіту на судно Bogdan. Це судно після навантаження в Іллічівську вийде йому назустріч. Також ймовірно, що обидва судна можуть для перевантаження зустрітися у сусідньому порту Констанца, як було при відправці першої партії ільменіту на Крим через Belanto.

    Таким чином, у Росію, а потім на «Кримський Титан» Дмитра Фірташа, буде відвантажена друга партія ільменіту за контрактом з Belanto. Кримський завод з виробництва двоокису титану отримає на перероблення 20 тис. тонн ільменіту з 50 тис. тонн, передбачених для чеської «прокладки» за договором з ОГХК.

    Лист служби безпеки ОГХК
    Лист служби безпеки ОГХК

    Як повідомлялося, контракт з чехами замінив контракт з німецькою ITS, яка у серпні цього року відправила 25 тис. тонн іршанського ільменіту на «Кримський Титан». Договір з чехами був укладений 13 жовтня 2020 Сомовим, щоб переорієнтувати відвантаження ільменіту у Крим.

    Першу партію ільменіту – 10 тис. тонн, чехи повантажили на судно Salvania у порту Іллічівська 11 листопада. А потім перевантажили її на Souria у порту Констанца 12 листопада.

    Нагадаємо, що чеська Belanto буде поставляти ільменіт ОГХК в Крим.

    Теги: Крим СБУ партії завод порт
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