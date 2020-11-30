СБУ вимагає від ОГХК зупинити поставки ільменіту до Криму

Глава ОГХК Артур Сомов, попри запит СБУ, залишив відвантаження ільменіту на Belanto у силі

Служба безпеки України вимагає від державної Об'єднаної гірничо-хімічної компанії зупинити відвантаження ільменіту чеської Belanto через підозру у поставках української сировини в окупований Росією Крим.

Про це йдеться у листі служби безпеки ОГХК, адресованому заступникові голови правління держкомпанії Тетяні Гогенко, що є у розпорядженні «Мінпрому».

«З метою недопущення передумов до заподіювання шкоди державній безпеці, посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, прошу зупинити відвантаження будь-якої продукції на користь компанії Belanto за зазначеним контрактом до з'ясування всіх обставин», – йдеться у листі.

Водночас, глава ОГХК Артур Сомов, попри запит СБУ, залишив відвантаження на Belanto у силі.

На цей раз за партією ільменітового концентрату у 10 тис. тонн виробництва Іршанського ГЗК з турецького порту «Трос» вийшло судно Bogdan. Воно прибуло у порт Іллічівська 27 листопада. У цей час судно очікує навантаження на рейді.

Відповідно до системи стеження за судами, сирійське судно Souria з першою партією ільменіту від чеської Belanto розвантажилося у порту Керч, РФ 25 листопада.

Souria вже прибула у болгарський порт Варна, де можливо, відбудеться перевантаження другій партії ільменіту на судно Bogdan. Це судно після навантаження в Іллічівську вийде йому назустріч. Також ймовірно, що обидва судна можуть для перевантаження зустрітися у сусідньому порту Констанца, як було при відправці першої партії ільменіту на Крим через Belanto.

Таким чином, у Росію, а потім на «Кримський Титан» Дмитра Фірташа, буде відвантажена друга партія ільменіту за контрактом з Belanto. Кримський завод з виробництва двоокису титану отримає на перероблення 20 тис. тонн ільменіту з 50 тис. тонн, передбачених для чеської «прокладки» за договором з ОГХК.

Лист служби безпеки ОГХК

Як повідомлялося, контракт з чехами замінив контракт з німецькою ITS, яка у серпні цього року відправила 25 тис. тонн іршанського ільменіту на «Кримський Титан». Договір з чехами був укладений 13 жовтня 2020 Сомовим, щоб переорієнтувати відвантаження ільменіту у Крим.

Першу партію ільменіту – 10 тис. тонн, чехи повантажили на судно Salvania у порту Іллічівська 11 листопада. А потім перевантажили її на Souria у порту Констанца 12 листопада.

Нагадаємо, що чеська Belanto буде поставляти ільменіт ОГХК в Крим.