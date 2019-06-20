СБУ затримала трьох підозрюваних у розкраданнях 25 млн грн при закупівлі медичного обладнання



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Згідно з даними розслідування, обладнання закупали за завищеними цінами

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України у ході виконання пріоритетних завдань з недопущення незаконного використання позикових коштів міжнародних та іноземних організацій, інвестицій, технічної допомоги на шкоду державній безпеці країни задокументували протиправний механізм привласнення та розтрати бюджетних коштів під час реалізації соціального проєкту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що службовці проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», який укладено між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), організували механізм, що може завдати шкоди іміджу України на міжнародній арені й призвести до виснаження фінансових ресурсів держави.

Співробітники СБУ задокументували протиправну схему заволодіння кредитними коштами МБРР, організовану посадовцями приватних підприємств під час реалізації на території України медичного обладнання за значно завищеними цінами. Це, зокрема, призвело до завдання збитків державному бюджету на суму понад двадцять п’ять мільйонів гривень, що підтверджено судово-економічною експертизою у ході здійснення процедур закупівель.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці отримали матеріали, які підтверджують проведення оборудок.

Трьом керівникам товариств оголошено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась спільно із СУ ГУ НП у місті Києві за процесуальним керівництвом Прокуратури міста Києва.