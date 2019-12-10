Загиблий спецназівець Каплунов був важливим свідком у справі проти «беркутівців»



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Герой України Полковник Дмитро Каплунов загинув 1 грудня

Покази Каплунова спростували версію адвокатів обвинувачених про те, що учасники Майдану стріляли по правоохоронцях з готелю «Україна»

Одним із засекречених свідків сторони обвинувачення у справі проти п’ятьох екс-«беркутівців» був співробітник Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа» полковник Дмитро Каплунов, який нещодавно загинув на Донбасі.

Про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дьячук.

«На жаль, маємо повідомити учасників процесу, що серед свідків обвинувачення був допитаний свідок, який був легендований ім’ям Дмитро. У зв’язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані — це Дмитро Каплунов, Герой України. Він став Героєм України посмертно, виконуючи свої службові обов’язки», - сказав суддя.

Також повідомляється, що прокурор Ігор Земсков розповів журналістам, що Каплунов за життя спростував версію адвокатів обвинувачених про те, що учасники Майдану стріляли по правоохоронцях з готелю «Україна».

«Каплунов, який давав свідчення як залегендованим свідок під ім'ям Дмитро, повідомив суду, що 20 лютого 2014 року він у складі контрснайперской групи знаходився на даху будівлі Кабміну. Їм було поставлено завдання спостерігати за готелем «Україна» з метою виявлення і знешкодження осіб, які ведуть вогонь з готелю», - розповів він.

Прокурор підкреслив, що ці свідчення Каплунова спростовують версію адвокатів екс-«беркутівців», які наполягають на тому, що по мітингувальникам стріляли не їхня підзахисні, а невстановлені особи з готелю «Україна».

Нагадаємо, 1 грудня на Донбасі від вибуху на невідомих пристроях загинули двоє українських військових, офіцерів СБУ Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв.

Волочаєва поховали 4 грудня. А тіло Каплунова бойовики «ДНР» не віддавали.

Лише 7 грудня Україні вдалося повернути рідним тіло Каплунова.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» полковникам Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову (посмертно).

9 грудня у Києві попрощалися з загиблим співробітником Служби безпеки України, Героєм України Дмитром Каплуновим.