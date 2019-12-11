СБУ викрила двох керівників підрозділів поліції Києва на «кришуванні» борделів



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Поліціянти кришували місця розпусти

Підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі

Співробітники Служби безпеки України викрили керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві на «кришуванні» місць розпусти.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, та начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників місць розпусти. За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі.

Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання зловмисниками хабарів.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, обом поліцейським здійснено повідомлення про підозру.

Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Викриття поліцейських проводилось Головним відділом БКОЗ ГУ СБ України у Києві та області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліцейські викрили мережу борделів, замаскованих під масажні салони. Оперативники встановили, що організатором борделів за кількома адресами у Києві є колишній працівник міліції, котрий у 2015 році не пройшов атестацію і був звільнений з органів внутрішніх справ