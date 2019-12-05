Секретар РНБО назвав умови для виборів на Донбасі
Данілов вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі»
Вибори на тимчасово непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей стануть можливими лише на звільнених територіях, за українським законодавством і лише за присутності українських та іноземних спостерігачів.
На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам, повідомляє у четвер пресслужба РНБО.
Як зазначається у повідомленні, під час координаційної наради в Офісі президента України 3 грудня затверджено п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Зокрема, за результатами наради визначено пріоритети, які відстоюватиме президент України Володимир Зеленський під час переговорів із лідерами Нормандської четвірки, а саме: звільнення полонених у форматі всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України.
«Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мова. Президент України перед нами поставив завдання з чітким розумінням того, як ми можемо закінчити цю війну», - наголосив секретар РНБО.
«Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори», - сказав секретар РНБО, та підкреслив, що вибори можуть відбуватися тільки згідно з українським законодавством і після того, як Україна відновить свій контроль над кордоном з Росією.
Данілов вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі». «Зокрема, розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку», - сказав він.
Зустріч у форматі Нормандської четвірки має відбутися 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.
Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.