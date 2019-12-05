Секретар РНБО назвав умови для виборів на Донбасі



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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

Данілов вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі»

Вибори на тимчасово непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей стануть можливими лише на звільнених територіях, за українським законодавством і лише за присутності українських та іноземних спостерігачів.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам, повідомляє у четвер пресслужба РНБО.

Як зазначається у повідомленні, під час координаційної наради в Офісі президента України 3 грудня затверджено п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Зокрема, за результатами наради визначено пріоритети, які відстоюватиме президент України Володимир Зеленський під час переговорів із лідерами Нормандської четвірки, а саме: звільнення полонених у форматі всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України.

«Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мова. Президент України перед нами поставив завдання з чітким розумінням того, як ми можемо закінчити цю війну», - наголосив секретар РНБО.