Нормандська пастка для Зеленського та України

Що отримає Україна від зустрічі лідерів чотирьох держав?

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Проекты соглашений, с которыми президент Владимир Зеленский едет на встречу в Нормандском формате, от украинцев скрывают. Не только от рядовых граждан, но и от депутатов Верховной Рады. вместо конкретики - просьбы верить и поддерживать. Обещания не переходить красные линии и туманные намеки на «план Б» и пять сценариев реинтеграции ОРДЛО в Украину. Вот тлько на переговорах с представителями НАТО такие вещи не проходят - доверчивых там нет. Приходится приоткрывать планы, пусть и в выгодном для себя ключе.

Итак, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вчера выступал на конференции NATO Engages в Лондоне. И там он пообещал, что по итогам встречи Нормандской четверки не будет никаких принципиальных изменений Минских договоренностей. А по итогам будет просто опубликованно коммюнике, которое подтвердит приверженность сторон «неуклонному выполнению Минска». Лидеры отметят успешное разведение войск на трех участках и предложат определить следующие точки. Похвалят стороны за обмен пленными и предложат ускорить работу в этом направлении. Плюс, наметить участки для разминирования.

В общем, ничего нового, поговорят, отметят прогресс в переговорном процессе и предложат неуклонно наращивать и успешно двигаться. Вопрос только - куда двигаться? Понятно, что Меркель и Макрон получат свои политические дивиденды за то, что при их участии идет «мирный процесс». Россия будет настаивать на смягчении санкций - раз уж европейская бюрократия выражает оптимизм и видит прогресс. И, очень вероятно, ее услышат. Если уже не услышали. А что получит Украина? Все просто - Пристайко обещает продлить закон об особом статусе Донбасса. Тот, с амнистией боевикам и превращении их в народную милицию, созданием в ОРДЛО независимого от Киева правосудия, выборов нардепов от Донбасса с правом вето, особым статусом языка и прозрачной границей с Россией. Не новый закон, а именно тот. Сэкономим на учителях, врачах, медицине вообще и инфраструктуре Украины. Все на восстановление Донбасса.

Все за украинский счет по защищенной статье. А тут еще и Сивохо с его законом о том, сколько мы должны ОРДЛО пенсий и соцвыплат. И законопроект о двойном гражданстве, на фоне почти 200 тысяч владельцев российских паспортов в ОРДЛО. Зеленский в своем видео нам немного другое говорил. Но это нам... а то - на конференции НАТО. Мы должны верить и поддерживать, а там не верят и заставят отвечать за слова. Вот и вся разница...

Джерело: site.ua

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