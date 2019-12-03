В Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Секретар РНБО висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території і припинити військові дії

Володимир Зеленський окреслив позицію про неприпустимість вирішення проблеми окупованих територій військовим шляхом

За участю президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до зустрічі в «нормандському форматі» під час якої обговорили та затвердили можливі сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«На нараді затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. В рамках обговорення сценаріїв і вивчення деталей глава української держави дав доручення головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення Операції об'єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що президент чітко окреслив позицію про неприпустимість вирішення проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами. Секретар РНБО Олексій Данилов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території і припинити військові дії.

«Вирішено, що перед зустріччю в «нормандської форматі» відбудеться засідання РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського», - йдеться в повідомленні.

Раніше в Офісі президента уточнили, що анонсоване главою МВС Арсеном Аваковим засідання РНБО за участю Володимира Зеленського відбудеться 4 грудня.

Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.