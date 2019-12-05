«Нормандська зустріч»: Зеленський призначив закрите засідання РНБО на суботу



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Володимир Зеленський проведе закрите засідання РНБО напередодні зустрічі з лідерами Нормандської четвірки

За підсумками наради в РНБО ухвалено рішення провести у суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України

Президент України Володимир Зеленський проведе закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України напередодні зустрічі з лідерами Нормандської четвірки.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов після наради в рамках підготовки до зустрічі у «нормандському форматі», йдеться на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

«За підсумками наради ухвалено рішення провести у суботу, 7 грудня, закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України», — йдеться в повідомленні РНБО.

Як раніше повідомляли в РНБО, 3 грудня під час наради в Офісі президента затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

Глава МЗС Вадим Пристайко озвучив червоні лінії України на «нормандському саміті».

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

У Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.