Секретна «Розмова». Стали відомі деталі розробки месенджера для українських силовиків

Основною перевагою месенджера «Розмова» буде те, що його сервери будуть розміщені виключно на території України

«Розмова» – месенджер, призначений для внутрішньої комунікації органів сектору безпеки і військових

Месенджер «Розмова» для обміну інформацією між вітчизняними військовими, розроблений за власною ініціативою фахівцями Держспецзв'язку, наразі активно тестується. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександр Потій.

Посадовець пояснив, що наразі спеціальна робоча група встановила «Розмову» на своїх смартфонах та вивчає його.«Цього року можемо запустити. Потрібно буде ще розгорнути серверну платформу. Унікальність програми в тому, що усі її технологічні компоненти перебувають під контролем Держспецзв'язку. Тобто інформація не гуляє по інших серверах у світі. Це буде корпоративний месенджер, в якому основний приціл зроблено на надійність», – зазначив Потій.

Заступник керівника Держспецзв'язку додав, що державний орган вирішив розробити власний месенджер тому, що навіть до таких застосунків, як безплатна система Signal, що використовується Єврокомісією, можуть виникати певні питання, адже сервери того чи іншого месенджера в будь-якому разі розташовані за кордоном. Ймовірно, з цих міркувань у Швейцарії військовослужбовцям заборонили використовувати WhatsApp, Telegram, Facebook. Наразі там використовують програму Threema.

«Розмова» така ж зручна, як й інші месенджери. Може, якихось нюансів немає, але це питання подальшого доопрацювання», – зазначив Потій.

Посадовець наголосив, що після тестування та повноцінного запуску «Розмови» Держспецзв'язку буде готове надати месенджер для використання особовим складом органів сектору безпеки та оборони та використання у службових цілях органами законодавчої та виконавчої гілок влади.

Також заступник голови Держспецзв’язку пояснив, чи можливий витік даних із «Дії».