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    У роботі Telegram стався масштабний збій

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    <div class="alt">Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу</div> - У роботі Telegram стався масштабний збій
    Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу
    Фото з відкритих джерел

    Користувачі не можуть зайти у свої аккаунти

    У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі не можуть зайти у свої акаунти. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

    Зокрема, збій стався в Україні, Росії, Білорусі та Об'єднаних Арабських Емірату і Узбекистані. Користувачі скаржаться на неможливість приєднатися в українських містах. Зокрема, Києві, Харкові, Одесі. Також є проблеми з входом в акаунти в інших містах світу.

    Фото: збій у Telegram (downdetector)
    Фото: збій у Telegram (downdetector)

    Нагадаємо, що у грудні, у роботі Telegram був глобальний збій.

    Теги: Telegram
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