У роботі Telegram стався масштабний збій

Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу

Користувачі не можуть зайти у свої аккаунти

У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі не можуть зайти у свої акаунти. Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Зокрема, збій стався в Україні, Росії, Білорусі та Об'єднаних Арабських Емірату і Узбекистані. Користувачі скаржаться на неможливість приєднатися в українських містах. Зокрема, Києві, Харкові, Одесі. Також є проблеми з входом в акаунти в інших містах світу.

Фото: збій у Telegram (downdetector)

Нагадаємо, що у грудні, у роботі Telegram був глобальний збій.