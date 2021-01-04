У роботі Telegram стався масштабний збій
Також є проблеми з входом в аккаунти в інших містах світу
Фото з відкритих джерел
Користувачі не можуть зайти у свої аккаунти
У роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. Користувачі не можуть зайти у свої акаунти. Про це свідчать дані порталу Downdetector.
Зокрема, збій стався в Україні, Росії, Білорусі та Об'єднаних Арабських Емірату і Узбекистані. Користувачі скаржаться на неможливість приєднатися в українських містах. Зокрема, Києві, Харкові, Одесі. Також є проблеми з входом в акаунти в інших містах світу.
Фото: збій у Telegram (downdetector)
Нагадаємо, що у грудні, у роботі Telegram був глобальний збій.