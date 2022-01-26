WhatsApp додав дві довгоочікувані функції

У месенджері WhatsApp змінили систему повідомлень у версії для iOS

У версії 22.2.75 додали і можливість призупиняти та відновлювати запис голосових повідомлень

У версії месенджера WhatsApp для iOS додали дві довгоочікувані функції, пов'язані із системою повідомлень. Як повідомляє 9to5Mac, зміни з'явилися у фінальному оновленні, доступному всім користувачам.

Зазначається, що у версії 22.2.75 повідомлення месенджера тепер підтримують режим «Фокусування» з iOS 15. Наприклад, власники iPhone в режимі «Не турбувати» будуть отримувати повідомлення лише від користувачів WhatsApp, яких внесли до списку дозволених.

Також тепер при отриманні повідомлення від WhatsApp увімкнено відображення фотографії профілю користувача. Подібна функція вже є у месенджері Telegram. Це є одним із нововведень iOS 15.

У версії 22.2.75 додали і можливість призупиняти та відновлювати запис голосових повідомлень. Ця функція тестувалася з жовтня 2021 в режимі бета-версії, а тепер доступна для всіх користувачів месенджера.

Раніше повідомлялося, що у WhatsApp з'явиться можливість включення двофакторної автентифікації не лише на смартфонах, але й у двох інших версіях месенджера: для ПК та для веб-браузерів.

До слова, нещодавно Telegram додав кілька нових функцій.