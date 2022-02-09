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    Кібербезпека України. Держспецзв’язку розкрила інформацію про плинність кадрів у відомстві

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    Наразі&nbsp;<em>&laquo;</em>Держспецзв&rsquo;язку&raquo; може похвалитися досить комфортними умовами роботи - Кібербезпека України. Держспецзв’язку розкрила інформацію про плинність кадрів у відомстві
    Наразі «Держспецзв’язку» може похвалитися досить комфортними умовами роботи
    фото: mil.in.ua

    «Перші контракти наші фахівці підписують не менш як на п’ять років»

    За останні два роки у нас плин кадрів у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України помітно знизився за рахунок підвищення заробітної плати та зміни ставлення керівництва до своєї роботи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник керівника установи Олександр Потій.

    До того ж, за словами посадовця, наразі заклад може похвалитися гарними побутовими умовами та зручними робочими місцями.

    «На жаль, у нас в країні не всі підрозділи можуть працювати в таких гарних умовах, як у нас. Перші контракти наші фахівці підписують не менш як на п’ять років. Дуже рідко буває, коли достроково відбувається розрив договору. За п’ять років людина від старшого лейтенанта підвищується у званні до капітана», – додав Олександр Потій.

    Заступник голови «Держспецзв’язку» також зазначив, що у складі цього держоргану є відповідний навчальний заклад, де є кафедра кібербезпеки.

    «Вона готує нам фахівців і вони після випуску прибувають сюди на службу. Окрім того, ми самі виходимо на ринок і шукаємо на ньому фахівців. Буває і таке, що вдається загітувати людей, яких більше цікавить не рівень зарплати, а наш унікальний досвід», – пояснив Потій.

    Посадовець підсумував, що за статистикою, близько 10% фахівців після першого контракту змінюють місце роботи. При цьому, на жаль, приватні компанії переманюють вищими зарплатами найкращих фахівців. Наразі керівництво Держспецзв’язку ставить перед собою задачу залишити на роботі ці 10% найдосвідченіших фахівців, щоб мати можливість мультиплікувати їхній досвід на решту спеціалістів.

    До слова, також заступник голови Держспецзв’язку визнав: кіберзахист України має слабкі місця.

    Читайте також інтерв'ю: Найбільша кібератака на Україну: де було слабке місце? Інтерв’ю із заступником голови Держспецзв’язку
    Теги: кібератака ринок робота кібербезпека Олександр Потій
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    Кібербезпека України. Держспецзв’язку розкрила інформацію про плинність кадрів у відомстві