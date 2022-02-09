Кібербезпека України. Держспецзв’язку розкрила інформацію про плинність кадрів у відомстві

«Перші контракти наші фахівці підписують не менш як на п’ять років»

За останні два роки у нас плин кадрів у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України помітно знизився за рахунок підвищення заробітної плати та зміни ставлення керівництва до своєї роботи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник керівника установи Олександр Потій.

До того ж, за словами посадовця, наразі заклад може похвалитися гарними побутовими умовами та зручними робочими місцями.

«На жаль, у нас в країні не всі підрозділи можуть працювати в таких гарних умовах, як у нас. Перші контракти наші фахівці підписують не менш як на п’ять років. Дуже рідко буває, коли достроково відбувається розрив договору. За п’ять років людина від старшого лейтенанта підвищується у званні до капітана», – додав Олександр Потій.

Заступник голови «Держспецзв’язку» також зазначив, що у складі цього держоргану є відповідний навчальний заклад, де є кафедра кібербезпеки.

«Вона готує нам фахівців і вони після випуску прибувають сюди на службу. Окрім того, ми самі виходимо на ринок і шукаємо на ньому фахівців. Буває і таке, що вдається загітувати людей, яких більше цікавить не рівень зарплати, а наш унікальний досвід», – пояснив Потій.

Посадовець підсумував, що за статистикою, близько 10% фахівців після першого контракту змінюють місце роботи. При цьому, на жаль, приватні компанії переманюють вищими зарплатами найкращих фахівців. Наразі керівництво Держспецзв’язку ставить перед собою задачу залишити на роботі ці 10% найдосвідченіших фахівців, щоб мати можливість мультиплікувати їхній досвід на решту спеціалістів.

До слова, також заступник голови Держспецзв’язку визнав: кіберзахист України має слабкі місця.