Сенат США схвалив бюджет на 2020 рік



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Закон про бюджет повинен підписати президент Дональд Трамп

Сенат США прийняв бюджет на 2020 рік, обсяг якого становить 1,4 трильйона доларів.

Таким чином США уникли чергового шатдауну — припинення роботи урядових установ.

Зазначається, що голосування з бюджету було розбите на дві частини. Перша частина, щодо низки цивільних міністерств, була прийнята 71 голосом проти 23.

За другу частину, що містила фінансування Пентагону, проголосував 81 сенатор, 11 законодавців не підтримали документ.

Два тижні тому за прийняття бюджету-2020 у США проголосувала Палата представників.

Закон про бюджет повинен підписати президент Дональд Трамп. Очікується, що це відбудеться 20 грудня.

У документі закладено збільшення витрат на оборону на 22 мільярди доларів. Заплановано й витрати на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Бюджетні документи вже спрямовані на підпис до президента США Дональда Трампа. Чиновники Білого дому повідомили, що президент підпише кошторис країни, найімовірніше, до кінця дня в п'ятницю, коли закінчується поточне фінансування.

Як повідомлялося, проєкт оборонного бюджету був схвалений 17 грудня. Він передбачає підтримку України у розмірі 300 млн доларів та санкції проти російських газопроводів. Також у кошторисі передбачено виділення додаткових $ 734,3 мільйонів на заходи щодо стримування Росії у військовій сфері.