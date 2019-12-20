Трамп хоче негайного початку процесу імпічменту в Сенаті



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Трамп зазначив, що у демократів «нуль доказів»

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

Про це він написав у Twitter.

Він заявив, що демократи не забезпечили належної процесу в Палаті представників - «ні юристів, ні свідків».

Трамп зазначив, що у демократів «нуль доказів». Глава білого дому висловив упевненість, що доказів і не буде.

«Тепер вони хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді у них нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!» - написав Трамп.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 грудня 2019 р.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту.