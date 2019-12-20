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    Трамп хоче негайного початку процесу імпічменту в Сенаті

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    Трамп хоче негайного початку процесу імпічменту в Сенаті

    Трамп зазначив, що у демократів «нуль доказів»

    Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

    Про це він написав у Twitter.

    Він заявив, що демократи не забезпечили належної процесу в Палаті представників - «ні юристів, ні свідків».

    Трамп зазначив, що у демократів «нуль доказів». Глава білого дому висловив упевненість, що доказів і не буде.

    «Тепер вони хочуть диктувати Сенату, як їм вести свій процес. Насправді у них нуль доказів, вони навіть показуватися не будуть. Вони хочуть залишитися в стороні. Я хочу негайного початку процесу!» - написав Трамп.

    Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту.

    США Дональд Трамп імпічмент президент Сенат США
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