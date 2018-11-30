Сенатор США запропонував провести міжнародні операції у Керченській протоці



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Американські законодавці готують резолюцію із засудженням дій Росії у зв’язку з агресією Росії у Керченській протоці

Американський сенатор-республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон виступив за проведення міжнародних операцій, під час яких групи кораблів пройдуть в Азовське море через Керченську протоку.

Свою позицію законодавець виклав в інтерв’ю телеканалу CNN.

«Я б хотів побачити міжнародні операції по забезпеченню свободи навігації, із проходом через Керченську протоку в Азовське море. Нам потрібно встановити там присутність, можливо, нам потрібно проводити більше військових навчань», – сказав Джонсон, який є головою комітету з національної безпеки та урядових справав Сенату Конгресу.

Сенатор, який входив до складу делегації американських законодавців-республіканців, які відвідали Санкт-Петербург і Москву з 30 червня по 5 липня, також виступив із таким твердженням: «Нам потрібно гарантувати, що російська сторона припинить переслідування не тільки українських кораблів, але і будь-які іноземні судна. Там міжнародні води. Повинна мати місце свобода навігації через Керченську протоку та Азовське море, нам потрібно наполягати на цьому».

В інтерв’ю телеканалу Fox News Джонсон також сказав, що з боку Москви мають місце «агресивні і провокаційні дії», і США «не можуть зі цим миритися». «Думаю, нам потрібно активізувати військові навчання, можливо, прискорити відправку військ у країни Балтії, у Східну Європу», – додав він. Законодавець вважає, що США повинні продемонструвати «силу та рішучість».

Сенатор повідомив, що в даний час американські законодавці готують резолюцію із засудженням дій Росії у зв’язку з агресією Росії у Керченській протоці. За словами Джонсона, у резолюції «майже 50 співавторів у Сенаті», в ній наводиться «заклик до негайного повернення кораблів і звільнення ув’язнених». За словами Джонсона, в резолюції також висловлюється підтримка українській владі та територіальній цілісності України.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Джерело: УНН