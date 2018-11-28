Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима



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«Є одна проблема - проблема оплати адвокатів», - підкреслила омбудсмен Людмила Денісова

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова попросила уряд виділити родинам захоплених моряків гроші, які передбачені на політв’язнів, щоб сім’ї могли оплатити послуги адвокатів, які захищатимуть українців у «судах» анексованого Криму.

«Згідно із законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей, все грошове забезпечення військовослужбовців, які взяті в полон, буде направлятись їхнім родинам. Але є одна проблема - проблема оплати адвокатів. Тому прошу дати доручення міністерству у справах окупованих територій якомога швидше розробити проект закону про внесення змін до програми Державного бюджету України на 2018 рік за кодом 1601020 в ту редакцію, яка є зараз, внести військовополонених. Це надасть можливість внести зміни до постанови Кабінету міністрів номер 328, щоб надати можливість за ті кошти, які зараз є в бюджеті, надати родинам військовополонених ту допомогу, яка передбачена політв’язням, для того, щоб вони могли оплатити адвокатів», - заявила Денісова на засіданні уряду у середу, 28 листопада.

Омбудсмен додала, що родини деяких моряків живуть у окупованому Криму, у місті Сімферополь.

Зі свого боку прем’єр Володимир Гройсман сказав, що проблем з коштами немає, і уряд виконає прохання Денісової. Він також запропонував у разі потреби оплатити адвокатів власним коштом.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 з 24 затриманих українських військових моряків. Їх відправили в СІЗО на два місяці.