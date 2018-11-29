Захоплених українських моряків вивезли до Москви – адвокат



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Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що 29 листопада московське СІЗО Лефортово через «технічні заходи» практично було закрите

Заарештованих українських моряків окупанти вивезли за межі Криму.

Про це 29 листопада написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook адвокат Джеміль Темиш.

«Моряки вже в Москві. Колеги з Лефортово повідомили. Сьогодні через «технічні заходи» Лефортово практично було закрите. А ми в Сімферополі не змогли зайти до своїх підзахисних, тому що з ними, нібито, проводилися якісь заходи», - повідомив Темиш.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Зазначимо, що 28 листопада Україна звернулась до Євросуду через захоплених Росією моряків.

Українці за кілька годин зібрали 128 тис. грн для полонених моряків. Також арештанти Сімферопольського СІЗО зібрали для українських моряків чай, каву і одяг.

Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.