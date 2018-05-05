Сенатори США зажадали від Луценка пояснень щодо співпраці з Мюллером

Сенатори зауважили, що двостороння співпраця повинна в юридичних питаннях розширюватися, незважаючи на політику

Троє американських сенаторів-демократів звернулися до генпрокурора України Юрія Луценка з проханням роз'яснити ситуацію щодо повідомлень у ЗМІ про начебто замороження співробітництва ГПУ зі спецпрокурором Мюллером по справі Манафорта. Текст відкритого листа оприлюднений на сайті Сенату США. «Пишемо вам, щоб висловити велике



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Сенат США

Сенатори зауважили, що двостороння співпраця повинна в юридичних питаннях розширюватися, незважаючи на політику

Троє американських сенаторів-демократів звернулися до генпрокурора України Юрія Луценка з проханням роз'яснити ситуацію щодо повідомлень у ЗМІ про начебто замороження співробітництва ГПУ зі спецпрокурором Мюллером по справі Манафорта.

Текст відкритого листа оприлюднений на сайті Сенату США.

«Пишемо вам, щоб висловити велике занепокоєння з приводу повідомлень про те, що ваш офіс здійснив кроки, які перешкоджають розслідуванню спеціального прокурора США Роберта Мюллера», - зазначається в документі.

У листі уточнюється, що газета The New York Times два дні тому повідомила про те, що Генпрокуратура України у квітні «заморозила» розслідування чотирьох справ, які стосуються Пола Манафорта та перешкоджала взаємодії українських слідчих з офісом спецпрокурора США.

Сенатори також зауважили, що двостороння співпраця повинна в юридичних питаннях розширюватися, незважаючи на політику. Вони підкреслили, що спільне розслідування цієї справи має значення не тільки для розслідування Мюллера, але також має критичне значення для викриття корупційної практики часів президентства Віктора Януковича.

У цьому зв'язку законодавці сформулювали три конкретних запитання: чи дійсно ГПУ здійснило такі кроки; чи звертався хтось з адміністрації Трампа із закликом до українського уряду не взаємодіяти зі спецпрокурором Мюллером; і чи обговорювалася тема розслідування між українським і американським урядами, а також під час зустрічі президентів Порошенка і Трампа в Нью-Йорку в 2017 році.

Нагадаємо, заступник генпрокурора України Євген Єнін напередодні заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до Генпрокуратури України за допомогою щодо розслідування у справі Пола Манафорта.

Генеральний прокуратур України Юрій Луценко також пообіцяв, що ГПУ планує об'єднати зусилля з ФБР в розслідуванні справи екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

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Джерело: Укрінформ