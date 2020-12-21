Сенцов назвав своє звільнення подарунком Путіна Зеленському

Олег Сенцов та Володимир Зеленський після обміну утримуваними особами 7 вересня 2019 року

Ексбранець Кремля вважає, що Володимир Путін «підніс подарунок, щоб заманити» Володимира Зеленського

Колишній бранець РФ Олег Сенцов заявив, що його звільнення із російської в'язниці було подарунком очільника Кремля Володимира Путіна президенту України Володимиру Зеленському.

Про це Сенцов сказав у програмі «Рандеву із Яніною Соколовою» на «5 каналі».

«Всі розуміють, що Путін робив це для нього (Зеленського, – ред.). Підніс цей подарунок, щоб його заманити. Це приманка, щоб він пішов на переговори і щось віддав», – сказав Сенцов.

Водночас, він зазначив, що вдячний чинному президенту України за своє звільнення.

«Я подякував Зеленському першим, коли зійшов і потиснув йому руку. Я дійсно йому вдячний, адже він це зробив – пройшов останню милю», – сказав Сенцов.

Нагадаємо, Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну утримуваними особами з Росією. Москва звинувачувала його в тероризмі в Криму після анексії навесні 2014 року. Його засудили до 20 років колонії.