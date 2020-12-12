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    Суспільство

    Денісова назвала кількість українців, які перебувають у полоні на Донбасі

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    <p>У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України<span><o:p></o:p></span></p> - Денісова назвала кількість українців, які перебувають у полоні на Донбасі

    У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України

    Здійснити моніторинг дотримання прав та умов тримання полонених в місцях несвободи залишається наразі неможливим

    У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України.

    Як повідомляється на Facebook-сторінці Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, про це вона повідомила надзвичайному та повноважному послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс під час робочої зустрічі з нею.

    «Поінформувала, що у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України. Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим. Тому звернулася з проханням до пані посла звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста посилити зусилля задля їх допуску на ці території та здійснити відповідний моніторинг», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, омбудсмен закликала посла звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати резолюцію Генасамблеї ООН щодо ситуація з правами людини в окупованому Криму.

    «В ній є важливі пункти щодо надання консульським працівникам України відомостей про українських громадян, утримуваних в Російській Федерації, забезпечування їм свободи контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські відношення, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечення українським посадовим особам, включно з уповноваженим ВР з прав людини, можливості відвідувати всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації та негайного звільнення усіх бранців Кремля», – пояснила Денісова.

    За її словами, вони із Сіммонс також обговорили можливість співпраці щодо надання технічної та експертної підтримки у посиленні інституційної спроможності Офісу омбудсмена України через створення Просвітницького центру з прав людини з представництвами у регіонах задля підвищення правової обізнаності громадян у своїх правах.

    Нагадаємо, у Тристоронній контактній групі сподіваються, що обмін полоненими до кінця року все-таки відбудеться. Наразі цей процес заблокований. 

    Зазначимо, У пенітенціарних закладах на території Російської Федерації незаконно утримують 475 українців.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас полон обмін полоненими Велика Британія червоний хрест окуповані території Людмила Денісова
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