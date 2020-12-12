Денісова назвала кількість українців, які перебувають у полоні на Донбасі

Здійснити моніторинг дотримання прав та умов тримання полонених в місцях несвободи залишається наразі неможливим

У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, про це вона повідомила надзвичайному та повноважному послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс під час робочої зустрічі з нею.

«Поінформувала, що у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України. Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим. Тому звернулася з проханням до пані посла звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста посилити зусилля задля їх допуску на ці території та здійснити відповідний моніторинг», – йдеться в повідомленні.

Крім того, омбудсмен закликала посла звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати резолюцію Генасамблеї ООН щодо ситуація з правами людини в окупованому Криму.

«В ній є важливі пункти щодо надання консульським працівникам України відомостей про українських громадян, утримуваних в Російській Федерації, забезпечування їм свободи контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські відношення, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечення українським посадовим особам, включно з уповноваженим ВР з прав людини, можливості відвідувати всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації та негайного звільнення усіх бранців Кремля», – пояснила Денісова.

За її словами, вони із Сіммонс також обговорили можливість співпраці щодо надання технічної та експертної підтримки у посиленні інституційної спроможності Офісу омбудсмена України через створення Просвітницького центру з прав людини з представництвами у регіонах задля підвищення правової обізнаності громадян у своїх правах.

Нагадаємо, у Тристоронній контактній групі сподіваються, що обмін полоненими до кінця року все-таки відбудеться. Наразі цей процес заблокований.

Зазначимо, У пенітенціарних закладах на території Російської Федерації незаконно утримують 475 українців.