Засідання ТКГ: Україна хоче обговорити обмін полоненими та розведення сил

За даними української делегації, 15 грудня відбудеться засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), 16 — загальне засідання ТКГ

Засідання Тристоронньої контактної групи має відбутися 15-16 грудня

Засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України заплановане на 15-16 грудня. Про це повідомляє пресслужби української делегації.

Зазначається, що українська делегація планує розглянути, зокрема обмін полоненими та чотири нові ділянки розведення.

Також 15-16 українська делегації пропонує розглянути:

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

За даними української делегації, 15 грудня відбудеться засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), 16 — загальне засідання ТКГ.

Раніше речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович заявив, що російська сторона підтвердила бажання провести зустріч країн «нормандського формату» на рівні політичних радників.

Зазначимо, Кравчук вимагає від РФ розслідувати вбивство снайпером українського військового.

25 листопада відбулося найжорсткіше засідання ТКГ.

Нагадаємо, 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.