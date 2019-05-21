Сенцов у розмові із правозахисницею питав про Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму

В ході розмови правозахисниця Зоя Свєтова і Сенцов обговорювали фільм, знятий в Україні за п’єсою «Номери»

Російська правозахисниця Зоя Свєтова поспілкувалася телефоном з українським режисером Олегом Сенцовим, якого утримують в російській колонії.

Політв’язень запитав Свєтову, що вона думає про нового президента України Володимира Зеленського. Правозахисниця відповіла, що, на її думку, новий глава держави повинен домовитися з Росією про обмін політв’язнів на росіян, які відбувають покарання в Україні, пише російське Радіо Свобода.

Свєтова зазначила, що Сенцов нічого на це не відповів. «Він просто слухав, йому була цікава ця інформація», – розповіла правозахисниця.

В ході розмови Свєтова і Сенцов також обговорювали фільм, знятий в Україні за п’єсою «Номери». «Режисер знає, що його уривки покажуть на Одеському кінофестивалі цього літа, оскільки листується з творцями картини», – зазначила правозахисниця.

За її словами, у Сенцова був бадьорий голос, і він сказав, що у нього все в порядку.

«Сенцов розповів, що набрав вагу, втрачену за час 145-денного голодування, і займається спортом. Режисер пише оповідання та скоро має вийти його нова книга», - додала правозахисниця.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Нагадаємо, у травні президент України Петро Порошенко підписав указ «Про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка» на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову, Роману Сущенку.