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    Новини

    Шахрай обікрав українців на понад 1 млн грн

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    Шахрай обікрав українців на понад 1 млн грн

    Кіберполіція України затримала чоловіка за розкрадання понад 1 млн грн з банківських рахунків громадян

    Кіберполіція України затримала чоловіка за розкрадання понад 1 млн грн з банківських рахунків громадян.

    Про це повідомляється на офіційній сторінці держоргану в Facebook.

    Зловмисник, імітуючи помилку роботи банкомату, з допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного користувача банку, з якої потім крав гроші.

    Також, за рахунок підміни фінансового номери, йому вдавалося отримувати контроль над системою онлайн-банкінгу потерпілого.

    Чоловікові поки оголошено про підозру і арешт терміном на 60 діб.

    шахрайство гроші арешт Facebook
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