Печерський райсуд арештував елітний автопарк ексдепутата (фото)
Колишньому народному депутату інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також підроблення документів
Печерський райсуд арештував шість елітних авто колишнього народного депутата у справі, яку розслідує Державне бюро розслідувань.
Про це інформує пресслужба відомства.
«За результатами обшуків у народного депутата 8-го скликання слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, виявлено наявність шести елітних автомобілів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт», – йдеться у повідомленні.
У бюро нагадали, що 11 грудня відбулися обшуки за місцем реєстрації та проживання ексдепутата. Слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.
За попередньою інформацією, у 2016 році тодішній народний депутат підробив документи, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутати України 8-го скликання.
Досудове розслідування триває.
Колишньому народному депутату інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також підроблення документів.
За даними ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата Максима Микитася.
Нагадаємо, слідчі провели обшук у ексдепутата Микитася.