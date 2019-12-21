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    Кримінал

    Печерський райсуд арештував елітний автопарк ексдепутата (фото)

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    Печерський райсуд арештував елітний автопарк ексдепутата (фото)
    Фото: ДБР

    Колишньому народному депутату інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також підроблення документів

    Печерський райсуд арештував шість елітних авто колишнього народного депутата у справі, яку розслідує Державне бюро розслідувань.

    Про це інформує пресслужба відомства.

    «За результатами обшуків у народного депутата 8-го скликання слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, виявлено наявність шести елітних автомобілів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт», – йдеться у повідомленні.

    У бюро нагадали, що 11 грудня відбулися обшуки за місцем реєстрації та проживання ексдепутата. Слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.

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    Печерський райсуд арештував елітний автопарк ексдепутата (фото)
    Печерський райсуд арештував елітний автопарк ексдепутата (фото)
    Печерський райсуд арештував елітний автопарк ексдепутата (фото)
    Печерський райсуд арештував елітний автопарк ексдепутата (фото)

    За попередньою інформацією, у 2016 році тодішній народний депутат підробив документи, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутати України 8-го скликання.

    Досудове розслідування триває.

    Колишньому народному депутату інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також підроблення документів.

    За даними ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата Максима Микитася.

    Нагадаємо, слідчі провели обшук у ексдепутата Микитася.

    депутат арешт автопарк розслідування Державне бюро розслідувань
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