Печерський райсуд арештував елітний автопарк ексдепутата (фото)



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Фото: ДБР

Колишньому народному депутату інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також підроблення документів

Печерський райсуд арештував шість елітних авто колишнього народного депутата у справі, яку розслідує Державне бюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба відомства.

«За результатами обшуків у народного депутата 8-го скликання слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, виявлено наявність шести елітних автомобілів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт», – йдеться у повідомленні.

У бюро нагадали, що 11 грудня відбулися обшуки за місцем реєстрації та проживання ексдепутата. Слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.

За попередньою інформацією, у 2016 році тодішній народний депутат підробив документи, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутати України 8-го скликання.

Досудове розслідування триває.

Колишньому народному депутату інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також підроблення документів.

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього народного депутата Максима Микитася.

Нагадаємо, слідчі провели обшук у ексдепутата Микитася.