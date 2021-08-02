Шарій програв черговий судовий позов у Литві

Прокремлівський блогер програв позов проти Форуму вільної Росії

Суд у Литві припинив справу за позовом проросійського блогера Анатолія Шарія щодо Форуму вільної Росії (ФВР), а також зобов'язав його відшкодувати судові витрати відповідача. Про це повідомив у Facebook відповідальний секретар ФВР Іван Тютрін.

«Суд у Литві припинив справу за позовом Анатолія Шарія щодо Форуму вільної Росії, а також зобов'язав українського прокремлівського блогера відшкодувати наші судові витрати», – написав Тютрін.

У грудні 2017 року Шарій був включений до «Списку Путіна» Форуму вільної Росії – перелік осіб, відповідальних в узурпації влади в Росії, порушенні прав людини, корупції, військовій агресії, пропаганді ненависті. Після цього Шарій подав позов до Форуму, вимагаючи стягнути компенсацію за «моральну шкоду». Суд першої інстанції задовольнив вимоги позивача, проте в процесі оскарження рішення було анульовано.

«Ми добилися анулювання рішення, не дозволивши тим самим статися небезпечному для російської опозиції прецеденту. Кремлівська агентура постійно намагається використовувати демократичні інституції вільних країн для боротьби зі своїми противниками і дуже добре, що в Литві у них з цього нічого не виходить», – прокоментував рішення суду відповідальний секретар Форуму вільної Росії.

Нагадаємо, у липні Шарій програв апеляцію в литовському суді, він має покинути ЄС.

Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

До слова, хмельницькі депутати просять Зеленського заборонити ОПЗЖ та «Партію Шарія».

Нагадаємо, проти проросійського скандального журналіста-утікача Анатолія Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні «Партії Шарія».