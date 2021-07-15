Хмельницькі депутати просять Зеленського заборонити ОПЗЖ та «Партію Шарія»

Депутат Яросла Каюк вважає, що ці дві партії з’явились на заміну заборонених «Комуністичної партії України» та «Партії регіонів»

Відповідне рішення підтримали 33 депутати із 37 присутніх на пленарному засіданні сесії

Депутати Хмельницької міської ради проголосували за звернення до президента України, голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України щодо заборони діяльності партій «Опозиційна платформа – За життя» та «Партія Шарія» на території України. Відповідне рішення підтримали 33 депутати із 37 присутніх на пленарному засіданні сесії, повідомляє «Суспільне».

Автором звернення виступив депутат міської ради від фракції «Команда Симчишина» Ярослав Каюк.

«Саме ці політичні сили щодня, щогодини своєю діяльністю активно просувають інтереси окупанта-агресора – Російської федерації, проявляють відвертий колабораціонізм, що загрожує основам державотворення. Вже тридцять років незалежності держави, а ми досі боремось за те, щоб нас поважали та не вважали малоросійською губернією», – прокоментував підготовлене ним звернення депутат.

Яросла Каюк вважає, що ці дві партії з’явились на заміну заборонених «Комуністичної партії України» та «Партії регіонів», оскільки, на його думку, сповідують ті ж принципи, які розхитують основи державності.

Нагадаємо, проти проросійського скандального журналіста-утікача Анатолія Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні «Партії Шарія».