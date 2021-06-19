Проти Шарія порушили кримінальні справи за відмивання доходів і несплату податків, – нардеп

Справою займається Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України

Проти проросійського скандального журналіста-утікача Анатолія Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні «Партії Шарія».

Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко у Telegram.

Парламентарій повідомив, що в Офісу генпрокурорі йому повідомили, що нині ведуть розслідування з приводу законності набуття у власність нерухомості Шарієм, де зараз переховується він та його дружина, а також хто насправді фінансував його партію.

«НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту «Партії Шарія» виявили ознаки кримінальних правопорушень: подання завідома неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції (уже відкрита справа) та Фіскальній службі», – повідомив Гончаренко.

Справою займається Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив дані банківського рахунку в Росії, за допомогою якого фінансують скандального медіа-утікача Анатолія Шарія. Журналіст зазначив, що з російського рахунку Шарій оплачує свої покупки нерухомості в Іспанії.

Як повідомлялося, Печерський суд 2 червня наклав арешт на майно і банківські рахунки скандального блогера Анатолія Шарія. Суд також ухвалив рішення про тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які становлять банківську таємницю.

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